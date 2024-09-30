Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Çağlayancerit Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Ceviz ve Kültür Festivali’ne katıldı.

Vali MükerremÜnlüer ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı programda heyet ilk olarak Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’ni ziyaret ederek işletmenin faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı. Heyet devamında festival alanını ziyaret ederek alanda kurulan stantlardan bilgiler alarak ceviz üreticilerine bereketli kazançlar diledi. V

ali MükeremÜnlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çağlayancerit Kaymakamı Adnan Doğan ve Belediye Başkanı YemlihaGökdaş’ı da ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin istişarelerde bulundu.

“Coğrafi İşaret Tescilli Ürün Sayımızı Artırıyoruz”

Çağlayancerit programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bu yörenin en büyük değerlerinden Çağlayancerit Cevizi’nin tanıtımı noktasında düzenlenen bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. AB tescilli Çağlayancerit Cevizimizin katma değerini ve pazar payını artırmak için paydaşlarımızla birlikte gayretimizi sürdürüyoruz. Cevizimizin paketlenerek ülkemizin ve dünyanın dört bir noktasına ulaştırılması için ilçemize kazandırdığımız Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisimiz tam kapasite çalışmaya devam ediyor. Şehrimizin değerlerine sahip çıkarak coğrafi tescilli ürün sayımızı artırıyoruz. Bugüne kadar 30 adet ürünümüzün tescilini aldık. Yeni coğrafi işaret tescilli ürünlerimiz olacak. Bu dönem içerisinde coğrafi işaretli ürün sayımızı 70’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.