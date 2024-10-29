Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da büyük bir coşku ve heyecanla kutlanmaya başlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle gerçekleştirilen kutlama programı, Trabzon Caddesi'nde bulunan eski Valilik önünde gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. Şehir protokolü, siyasi parti ve STK Temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda; Vali Mükerrem Ünlüer, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Devamında şehir protokolünün katılımıyla Piazza AVM’de Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Dönemi Aksesuar ve Giysi” konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Salı günü Valilik'te gerçekleştirilecek protokol tebrik kabulü ve saat 11.00'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

"Cumhuriyet, Ecdadımızın Kutsal Emanetidir"

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünü tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, milletimizin azim ve kararlılığıyla kurulan Cumhuriyet, bizlere aydınlık yarınlar bırakmak için atılan en büyük adımdır. Her zorluğu aşarak, her saldırıdan daha güçlü çıkarak, geçmişimizden aldığımız mirasla gelecek yürüyüşümüz devam edecek. Bu toprakları bizlere vatan kılmak için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, daha da güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.