Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kahraman gaziler ve ailelerine özel bir iftar programı düzenledi. Çamlıca Restoran’da gerçekleştirilen buluşmaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da katıldı. Programda, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde vatanı uğruna canını ortaya koyan aziz şehitler anılırken, kahraman gazilere de minnet duyguları ifade edildi. Programda Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahilerle Ramazan’ın manevi iklimi yaşatılırken; çocuklara yönelik tiyatro ve kukla gösteriside gerçekleştirildi.

“Ramazan Bereketini Çanakkale Ruhuyla Birleştiriyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün burada, iftar soframızı kahraman gazilerimiz ve aileleriyle paylaşırken, Ramazan’ın bereketini Çanakkale ruhu ile birleştiriyoruz. Çünkü Ramazan, sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda bir davanın, bir inancın ve büyük bir fedakârlığın içinde olmak demektir. İşte Çanakkale’de yaşanan da tam olarak budur; Vatan uğruna, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye verilen büyük bir mücadele. Bugün bizler de aynı ruhla, aynı inançla, Kahramanmaraş’ımızı, ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Şehit ve gazilerimizin emanetini daha ileriye taşımak, onların bize bıraktığı bu cennet vatanı imar etmek, güçlendirmek bizim boynumuzun borcudur” cümlelerini kaydetti.

“Daha Güçlü Kahramanmaraş İçin Mücadele Ediyoruz”

Aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle yâd eden Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı’nda da aynı Çanakkale ruhuyla direniş göstermiş, istiklal ve istikbal uğruna büyük bedeller ödemiştir. Bugün ise şehrimizi yeniden inşa ederken, aynı inanç ve azimle çalışıyor, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Kahramanmaraş için mücadele ediyoruz. Bu yolda en büyük gücümüz, milletimizin duası ve desteğidir. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimiz ve ailelerine sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.