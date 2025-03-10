Kahramanmaraş’ta her yıl düzenlenen ve AK Parti teşkilat mensuplarını bir araya getiren Geleneksel Vefa İftarı, Arsan Center Laledan Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. Birlik ve beraberlik atmosferinin hâkim olduğu programda, AK Parti teşkilatı iftar sofralarında bir araya gelerek Ramazan ayının manevi iklimini paylaştı.

“Birlik ve Beraberliğimizi Bir Kez Daha Pekiştirdik”

Geleneksel Vefa İftar programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensuplarıyla bir araya gelerek Geleneksel Vefa İftarı’mızı gerçekleştirdik. Ramazan ayı, bizleri bir araya getiren, kardeşlik bağlarımızı güçlendiren mübarek bir zaman dilimi. Bu akşam da teşkilatımızın fedakâr üyeleriyle aynı sofrada buluşarak, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Programı düzenleyen İl Başkanlığımıza, bugün bizleri yalnız bırakmayan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz’a ve teşkilatımızın her kademesinde yer alan dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” cümlelerini kaydetti.