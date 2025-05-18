Görgel, “Yeniden inşa edilen şehrimizde gençlerimizin olanaklarını daha da artırıyoruz. Stadyum, spor salonları, gençlik merkezleri, kafeteryalar ve Pusula Maraş üzerinden düzenleyeceğimiz organizasyonlar ve desteklerimizle bir gençlik şehri oluşturacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Adem Metan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Başkan Görgel gençlere yönelik planlanan projeleri anlattı, soruları içtenlikle yanıtladı.

Gençlik Çalışmalarının Markası: “Pusula Maraş”

Konuşmasına gençlere verdikleri önemin altını çizerek başlayan Başkan Görgel, yeni gençlik markasının adını da duyurdu: “Pusula Maraş”. Gençlerin rehberi olmayı hedefleyen bu markanın, kısa sürede Türkiye’nin en önemli gençlik markalarından biri haline geleceğini belirten Görgel, “Pusula Maraş; kültüre, spora, eğitime, sanata erişimi eşitlemek için yola çıkıyor. 15-29 yaş arası tüm gençler bu markanın radarında olacak” dedi. Projenin başlangıç tarihi olarak 17 Mayıs’ı işaret eden Görgel, “Bugün yola koyuluyoruz. Bir buçuk yıl sonra bu oluşumun nasıl bir etki yarattığını birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gençlik Habitatı ve Sosyal Etkileşim

Pusula Maraş’ın ilk olarak “gençlik habitatı” oluşturmayı hedeflediğini açıklayan Başkan Görgel, bu yapının etkileşimli ve kolektif bir ortam sağlayacağını dile getirdi. Ayrıca gençlik STK’larıyla Haziran ayında yapılacak çalıştayla gençlerin beklentileri ve yönlendirmeleri doğrultusunda projelerin şekillendirileceğini aktardı.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Etkinlik kapsamında Pusula Maraş altında yapılacak faaliyetler de dikkat çekti. Başkan Görgel, bu yaz 5 bin, bir buçuk yıl içinde ise 20 bin gencin çeşitli gezilerle buluşturulacağını ifade etti. Ayrıca münazara kulüplerinden yaz kamplarına, paintball ve survivor parkurlarından sınav öncesi “stres savar” etkinliklere kadar birçok sosyal faaliyet gençlerle buluşacak.

Eğitim ve Destek Hizmetleri

Başkan Fırat Görgel, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz kursların başlatıldığını, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin artırılacağını ve kariyer günleri ile gençlerin meslek hayatına daha hazırlıklı başlayacaklarını da belirtti. Ayrıca 30 gençlik liderinin yetiştirileceği Liderlik Akademisi kurulacak ve yeni öğrenci toplulukları gençlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak.

“Pusula Maraş” Uygulaması

100 bini aşkın kullanıcıya sahip “Kahraman Gençlik” mobil uygulamasının adının Pusula Maraş olarak değiştirildiğini açıklayan Başkan Görgel, buradan gençlere çeşitli hediyeler, indirimler ve ayrıcalıklar sunmaya devam edileceğini söyledi.

Mega Projeler: Stadyum, Spor Adası ve Gençlik Merkezi

Başkan Fırat Görgel’in konuşmasında şehirdeki büyük yatırımlar da yer aldı. 17 bin 500 kişilik yeni Kahramanmaraş Stadyumu için ihaleye çıkılacağını söyleyen Görgel, bu alanın sadece bir stadyum değil, yaşayan bir spor kompleksi olacağını belirtti. Kılavuzlu Spor Adası Projesi ile geleneksel sporlar, e-spor, gençlik merkezi, kütüphane ve spor sahaları şehre kazandırılacak. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin ise Spor Vadisi’ne dönüştürüleceği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde ihalesi tamamlanan ve Yamaçtepe Mahallesi’ne kazandırılacak Gençlik Merkezi, 300 Milyon TL’yi aşan yatırımla Türkiye’ye örnek olacak şekilde planlandı. Azerbaycan Mahallesi’nde yüzme havuzu ve gençlik merkezi içeren Kültür Merkezi de gençlerin hizmetine sunulacak.

Gençlere Doğrudan Destek

Başkan Görgel, sınavlarda dereceye giren öğrencilere verilen desteklerin sürdürüleceğini, 2026 itibariyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin üniversite sınav giriş ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını da duyurdu. Engelli öğrencilere yönelik eğitim materyali desteği ise hâlihazırda başlamış durumda.

Gençlik Odaklı Dönüşüm

Son olarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde başlayacak dönüşümle birlikte Türkiye’nin en modern kütüphanelerinden birinin Kahramanmaraş’a kazandırılacağını vurgulayan Başkan Görgel, bu yapının gençlik odaklı yeni etkinliklerle donatılacağını söyledi.