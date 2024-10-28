AK Parti Afşin İlçe Teşkilatı 8. Olağan Kongresi, Hayal Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt ve Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, il ve ilçe teşkilat üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti İlçe Başkanı Burhan Karabulut ve yönetiminin güven tazelediği kongrede yeni dönemin Afşin için hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.

Milletimizle Gönül Gönüle

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olarak şehrimize, milletimize hizmet etmeyi şiar edindik. Bizim derdimiz memleket, bizim derdimiz Kahramanmaraş. İnşallah şehrimizi, tüm ilçelerimizi, Afşin’imizi el birliğiyle 6 Şubat öncesinden daha da iyi şartlara kavuşturmak için çalışıyoruz ve çalışacağız. Bizler milletin günlüğünde yer edinmiş bir partinin mensuplarıyız. Milletimizle gönül gönüle hizmetlerimizi bir bir sıralıyoruz, sıralayacağız da inşallah” diye konuştu.

Afşin’e Yeni Yatırımlar

Afşin’de Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalara ilişkin de son durumu paylaşan Başkan Fırat Görgel, “Afşin’imizde Armutalan grup yolumuzu yeniledik. İlçe merkezimizde 35 Milyon TL’lik yatırımla Sefer Hoca, Çakır Hoca ve Şehit Fırat Çakıroğlu Caddelerini yeniliyoruz. Afşin’imizde çöp sorununu ortadan kaldıracak Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisimizin yapım çalışmalarına başladık. İlçemize de hizmet verecek Kuzey İlçeler Asfalt Üretim Tesisi inşa ediyoruz. Sosyal desteklerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu dönem içerisinde Afşin’imizde Millet Konağı ve Kreş projemizi de hayata geçireceğiz. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Alt ve üst yapıda sorunsuz bir Afşin için gece gündüz sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Karabulut ve Yönetimine Hayırlı Olsun

Kongrenin Afşin için hayırlı olması temennisiyle konuşmasını sonlandıran Başkan Görgel, “Biz hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. İnşallah teşkilatımızdan aldığımız güçle de bu hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu vesileyle AK Parti Afşin’imizin 8. Olağan Kongresi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Afşin İlçe Başkanımız Burhan Karabulut ve değerli yönetimine yeni dönemlerinde de başarılar diliyorum. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun inşallah” ifadelerini kullandı.