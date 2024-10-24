6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde başlatılan Kentsel Tasarım Projesi hızlı bir şekilde ilerliyor.

Yeni Kahramanmaraş’ın inşası kapsamında şehir merkezinin tekrar canlandırılması için TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle hummalı bir çalışma yürütülüyor. Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Bulvarı, Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ve 6 Şubat deprem felaketinin simgelerinden biri haline gelen Ebrar Sitesi’nin bulunduğu bölgede4 binin üzerinde yaşam alanı ve iş yerinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.Yapımı büyük ölçüde tamamlanan konut ve iş yerlerinin kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Projelerin taahhüt edilen sürede tamamlanması için çalışmalar gece gündüz sürerken, hak sahiplerinin en kısa sürede konut ve iş yerlerine kavuşmaları için tüm olanaklar seferber ediliyor.

“Şehrimizin Kalbinde Yeni Bir Yaşam Filizleniyor”

Yeni Kahramanmaraş’ın alt ve üstyapısıyla sağlam adımlarla geleceğe yükseldiğini belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hep birlikte şehrimizi yeniden inşa etme sürecine girdik. Bakanlıklarımız ve paydaş kurumlarımız iş birliğiyle şehrimizi adeta büyük bir inşaat sahasına dönüştürdük. Alt ve üstyapımızla birlikte şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın gerçekleştirdiği Kentsel Tasarım Projesi, şehrimizin kalbinde yeni bir yaşamın filizlenmesini sağlıyor.Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Bulvarı, Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı ve diğer bölgelerde süren çalışmalarla sadece binaları değil, umudumuzu da yeniden inşa ediyoruz. Bu çalışmalar sadece beton yığınları değil, geleceğe bırakacağımız bir miras niteliğinde. Hedefimiz en kısa sürede hak sahiplerine evlerini ve iş yerlerini teslim ederek normal yaşama dönmelerini sağlamak. Bu süreçte göstermiş oldukları sabır ve destekleri için tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“20 Binin Üzerinde Konut ve İş Yeri Hemşehrilerimize Teslim Edildi”

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta 20 binden fazla konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Başkan Fırat Görgel, “Şehrimizde şu ana kadar 20 bin 764 konut ve iş yeri vatandaşlarımıza teslim edildi. 25 bin 772 konutumuzun inşası da gece gündüz devam ediyor. Yıl sonuna kadar 11 bin 501 yeni konut daha hak sahiplerine teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Altınova Mahallemizde yeni bir uydu kent kurulacak. İsa Divanlı Mahallesi’nde bin 162 konut ve iş yerini kapsayan projenin de ihalesi 4 Kasım’da gerçekleştirilecek. Her alanda yeni Kahramanmaraş’ı inşa etmek için Bakanlıklarımız iş birliğiyle gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” cümlelerini kaydetti.