Kahramanmaraş, TFF 2. Lig’e yükselerek tarihi bir başarıya imza atan İstiklalspor’un zaferini kutluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehre büyük bir gurur yaşatan Kahramanmaraş İstiklalspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularını makamında ağırlayarak tebrik etti. Ziyarete Vali Mükerrem Ünlüer, kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca, iş insanları ve kulüp yöneticileri de katıldı. Şampiyonluğun gururunun yaşandığı programda Başkan Görgel, takıma ve iş insanlarına tek tek teşekkür etti.

“Zor Şartlarda Kazanılmış Büyük Bir Zafer”

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Görgel, Kahramanmaraş İstiklalspor’un elde ettiği başarının sadece sportif bir zafer olmadığını, aynı zamanda şehrin moral ve motivasyonuna büyük katkı sağlayan tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Görgel, “Şehrimize çok büyük başarılar kazandıran ve tüm hemşehrilerimizin yüzünü güldüren Kahramanmaraş İstiklalspor’umuzun kıymetli yönetimi, teknik heyeti ve sporcularımızı Büyükşehir Belediyemizde misafir ediyoruz. Öncelikle bu zafer için kulüp başkanımız Gaffar Akarca, teknik heyet ve futbolcularımızı canı gönülden kutluyor, tebrik ediyorum. Fiziken zor şartlarda kazanılan bir şampiyonluk. Bu, şehrimizin kazandığı en büyük zaferlerden bir tanesi” cümlelerini kaydetti. Başkan Görgel ayrıca, takımın başarısının arkasındaki destekçilere de özel teşekkürlerini iletti. Görgel, “Bu süreçte takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Valimiz Mükerrem Ünlüer’e, iş insanlarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.