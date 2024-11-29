Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 9. Uluslararası Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında hem vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden hem de yerel ve ulusal yazarlarla buluşan Başkan Görgel, fuarın şehre kattığı kültürel zenginlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fuar alanında yoğun bir ilgiyle karşılanan Başkan Görgel, standları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Kitapseverlerin taleplerini ve önerilerini dinleyen Görgel, kitap okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik projelerin önemine vurgu yaptı.

Kültürel Faaliyetler Artarak Devam Edecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuar ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ın edebiyat alanındaki var olan potansiyelinin daha da ileriye taşınması ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirilmesi için projelerin devam edeceğini belirtti. Kitap Fuarı’nın, özellikle gençlerin kitapla buluşmasını teşvik ettiğini ve okuma alışkanlığını artırdığını ifade eden Görgel, bu tür etkinliklerin sayısını artıracaklarının müjdesini verdi.

“Tüm Hemşehrilerimizi Fuara Bekliyoruz”

Başkan Fırat Görgel, “9. Uluslararası Kitap Fuarı’nda bir haftayı geride bıraktık. Bu süreçte burada 300 bin misafirimizi ağırladık. Vatandaşlarımızın ilgisi son derece mutlu edici. Hamdolsun çok olumlu geri dönüşler aldık bu noktada. Özellikle çocuklarımızı okumaya teşvik etmek için burada çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz, hediye çekleri veriyoruz. Kırsal mahalledeki yavrularımızın fuara ulaşımını sağlıyoruz. Fuarımız 3 gün daha devam edecek. Tüm hemşehrilerimizi ve komşu şehirlerden vatandaşlarımızı fuarımıza bekliyoruz” diye konuştu.