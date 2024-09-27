Toplumun tüm kesimlerinin sorununu kendi sorunu olarak görerek çözüme kavuşturmak için yoğun gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ile Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek Başkan Müjdat Bayazıt ve yönetimiyle bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı ziyarette; Küçük Sanayi Sitesi’nin ihtiyaçları, esnafların sorun ve talepleri ile planlanan yatırımlara dair istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Sayın Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve Emniyet Müdürümüz ile Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek kıymetli yönetimiyle bir araya geldik.

Esnaflarımızın sorunları ve bu noktada çözüm yollarıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Esnafımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için hep birlikte yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Daima esnafımızın yanındayız. Onların sorunu, bizim sorunumuz” ifadelerini kullandı.