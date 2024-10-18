Şehrin çeşitli noktalarında muhtarlarla bir araya gelerek yerleşim yerlerinin ihtiyacı noktasında istişarelerde bulunan ve mahallelere yönelik taleplerini alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Şehrin yeni gözde mekânlarından Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programda; Vali MükerremÜnlüer, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve muhtar dernek başkanları da yer aldı. Muhtarlarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Başkan Fırat Görgel, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Gül: “Daima Muhtarlarımızın Yanındayız”

Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifadeleriyle muhtarlarımız; köylerinde, mahallelerinde vatandaşlarımızın temsilcisidir. Muhtarlarımız, hemşehrilerimizin hizmete erişiminde ilk duraklarıdır. Bizler de daima muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

“Muhtarlarımızın Talepleri Hızlı Bir Şekilde Karşılanıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir aradayız. Muhtarlarımız, demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri. Ayrıca yerel yönetimler olarak bizlerin de en önemli paydaşı. Bizler de göreve başladığımız günden itibaren muhtarlarımızla olan diyalog kanallarımızı en üst seviyeye çıkardık. 11 ilçemizin tamamında muhtarlarımızla istişare ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. İlçe ziyaretlerimizde de özellikle muhtarlarımızla bir araya gelerek taleplerini aldık. Bugüne kadar 721 muhtarımızdan bizlere 4 bin 884 talep oldu. Bu taleplerin yaklaşık %45’i hızlıca karşılandı ve yatırım programına alındı. Bizim sorumluluk alanımızda olmayanları ise ilgili kurumlara ilettik” cümlelerini kaydetti.

“Kahramanmaraş’ımızı Daha Güzel Yarınlara Taşıyacağız”

Başkan Fırat Görgel konuşmasının devamında, “Hemşehrilerimize ve sizlere yapamayacağımız işin sözünü vermiyoruz. Hamdolsun verdiğimiz her bir sözü de yerine getiriyoruz. Görev süremiz boyunca muhtarlarımızın sesine kulak verecek, şehrimizdeki hizmetlerin şekillenmesini yine istişare kanallarımızı açık tutarak sürdüreceğiz. Hep birlikte Kahramanmaraş’ımızı daha güzel yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızın gayreti bizim desteğimizle birleştiğinde daha güçlü ve mutlu bir şehir olacağız. Bu vesileyle 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, tüm muhtarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Ünlüer: “Muhtarlar Günü’nü Tebrik Ediyorum”

Programda muhtarlara seslenen Vali MükerremÜnlüer, “Kahramanmaraş’ın her noktasını ayağa kaldırmak, yeniden ihya ve inşa etmek için kıymetli muhtarlarımız ve tüm paydaşlarımızla koordine içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, sağlık, afiyet ve huzur içerisinde görevler diliyorum” diye konuştu.