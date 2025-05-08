Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Muhtarlar Buluşması” programının katılımcıları Onikişubat’ta görev yapan muhtarlar oldu. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen buluşmada; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdur Sefa Kekeç ile Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ’nin ilgili bürokratları muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlarla karşılıklı istişare edilen toplantıda; altyapıdan ulaşıma, yol bakım ve onarımından çevre düzenlemelerine kadar pek çok başlıkta mahallelerin ihtiyaçları tek tek ele alındı. Katılımcı yönetim anlayışını esas alan buluşmada, talepler not alındı ve çözüm için gerekli planlamaların yapılacağı belirtildi. Muhtarlar, Büyükşehir Belediyesinin mahallelere yönelik yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Başkan Fırat Görgel’e sorunları birebir dinlemesi ve çözüm odaklı yaklaşımı için teşekkür etti.

“Muhtarlarımızla Sahaya Daha Hâkim Oluyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirleyebilmek için muhtarlarımızla istişare etmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü her muhtar, temsil ettiği mahallenin nabzını tutan birer rehberdir. Bu kapsamda bugün Onikişubat ilçemizde görev yapan muhtarlarımızla bir araya gelerek, mahallelerimizde yaşanan sıkıntıları birinci ağızdan dinliyoruz. Altyapı, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve daha birçok konuda muhtarlarımızın aktardığı talepler, bizim için sahaya dair en kıymetli veri niteliğinde” cümlelerini kaydetti.