Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Nurhak’ta iftar sonrası muhtarlarla bir araya geldi. Nurhak Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Nurhak İlçe Başkanı Günay Uysal, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı. Muhtarlarla samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, ilçeye yönelik çalışmalar ele alınırken, mahallelerdeki öncelikli ihtiyaçlar ve talepler de değerlendirildi.

Büyükşehir’in Nurhak’taki Yatırımları Değerlendirildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurhak’a kazandırılan projeler hakkında bilgiler veren Başkan Görgel; yol yapımı, altyapı çalışmaları ve sosyal projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Özellikle kırsal mahallelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi adına gerçekleştirilen asfalt ve bakım çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Görgel, içmesuyu ve kanalizasyon gibi temel hizmetlerde de önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti.

“Nurhak’ta Yeni Yatırımlarımızı Bir Bir Hayata Geçiriyoruz”

Nurhak’ın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlerin en hızlı şekilde karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Görgel, “Görevde olduğumuz 10 aylık süreçte Nurhak’ta tüm alanlarda ciddi yatırımlar hayata geçirdik. Bu süreçte ilçemize; 3 bin ton yol bakım çalışması, 27 kilometre içmesuyu hattı, 4 içmesuyu deposu, 2 sondaj açımı ve atıksu arıtma tesisi kazandırdık. İlçemizin ihtiyaçları ve hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda da yeni yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

Katı Atık Tesisi ve Asfalt Üretim Tesisiyle Kuzey İlçelere Hizmet

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisimizin yapım çalışmalarına başladık. Bu proje Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçelerimizdeki çöp sorununu ortadan kaldıracak. Bu yatırım bedeli 685 Milyon TL. Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi, bölge için en önemli projelerimizden biri. 500 Milyon TL’lik bir yatırım. Bu proje ile kuzey ilçelerimize asfalt serim maliyetimizi düşürüyoruz. Bölgeye hizmet edecek bir üretim tesisi kuruyoruz. İnşallah bu asfalt üretim tesisiyle de bölgenin asfalt ihtiyacını daha hızlı ve daha etkin bir şekilde karşılayacağız. İnşallah sorumluluk sahamızda asfaltsız yol bırakmayacağız” cümlelerini kaydetti.

Nurhak’ta Devam Eden Yatırımların Bedeli 1,2 Milyar TL

Başkan Fırat Görgel, “Nurhak’ı her alanda daha da ileriye taşımak için alt ve üstyapı yatırımlarımız durmaksızın sürüyor. İlçemizin altyapısını uzun yıllar boyunca hizmet verecek şekilde sağlam ve güvenli hale getiriyoruz. Nurhak’ta 10 ayda 155 Milyon TL’lik üstyapı ve altyapı yatırımını tamamladık. Yapımına başladığımız ve devam eden yatırımlarımızın toplam maliyeti de 1,2 Milyar TL” diye konuştu.