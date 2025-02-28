Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tüm İslam âleminin Ramazan ayını tebrik eden Başkan Fırat Görgel, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kardeşlik duygularının güçlendiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimi. Bu mübarek ay, sadece oruç tutmakla değil; kalplerimizi sevgiyle doldurmak, ihtiyaç sahiplerini gözetmek ve manevi duygularımızı en üst seviyeye taşımak için de bizlere büyük bir fırsat sunuyor. Kahramanmaraş olarak yaşadığımız tüm zorluklara rağmen, Ramazan ayının getirdiği umut ve dayanışma ruhuyla birbirimize daha da kenetleniyoruz” dedi.

“Ramazan’ın Birlik Beraberliğimize Vesile Olmasını Diliyorum”

Başkan Fırat Görgel mesajın devamında, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu mübarek ayda hemşehrilerimizin yanında olmak, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek olmak, Ramazan’ın bereketini sofralarımıza taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gönül sofralarımızı kurarak, iftarlarımızı ve sahurlarımızı paylaşarak, dualarımızda birbirimizi anarak bu mübarek ayın ruhuna uygun şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Ramazan-ı Şerif’in başta Kahramanmaraş’ımız olmak üzere, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bu ayın bizleri manevi olarak daha da güçlendirmesini, birlik ve beraberliğimizi daim kılmasını diliyorum. Hep birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir Ramazan geçirmeyi temenni ediyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.