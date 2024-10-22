Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyerek çözüme kavuşturmak için gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Yusuflar Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek muhtar Nazif Mencik ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinleyen Başkan Fırat Görgel, Yusuflar’ın dönüşümü ile alakalı da bilgiler aktardı.

Yusuflar Mahallesi’nin ihtiyaçlarının öncelik dâhilinde bir bir karşılanacağını belirten Başkan Fırat Görgel, “Bugün Yusuflar Mahallesi Muhtarımız Nazif Mencik ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Mahallemizin ihtiyaç ve önceliklerini konuştuk, kentsel dönüşüm süreçlerini değerlendirdik. Yusuflar Mahallemizin dönüşümü noktasında bakanlığımız iş birliğiyle çok ciddi adımlar atıyoruz. Biz süreci hızlandırmak istiyoruz. Tabi bu noktada da hemşehrilerimizin de bizlere destek olmasını bekliyoruz” diye konuştu.