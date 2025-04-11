Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180.yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende; şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Görgel, polis teşkilatının toplumsal güvenliğin sağlanmasındaki vazgeçilmez rolüne vurgu yaptı. Programa; ValiMükerremÜnlüer, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemur, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, kamu kurumlarının müdürleri ve çok sayıda iş insanı da katılım sağladı.Program kapsamında şehit aileleri ve gazilerle özel olarak ilgilenen Başkan Görgel, birlik ve beraberlik mesajı verirken, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman emniyet teşkilatının ve kahraman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını da ifade etti.

“Emniyet Güçlerimiz, Milletimizin Göz Bebeği”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türk Polis Teşkilatı’nın 180 yıldır devletin ve milletin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için görev yaptığını belirtti. Başkan Görgel, “Bugün emniyet teşkilatımızın kıymetli personelleri, gazilerimiz ve şehit ailelerimizle bir arada olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Polis Teşkilatımız, milletimizin göz bebeğidir. Canı pahasına, gece gündüz demeden, büyük bir fedakârlık ve özveriyle kamu düzenini, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmaktadır. Bu vesileyle tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Vatanı uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.