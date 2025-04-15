Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Mimarlar Odası Kahramanmaraş ve Kayseri Şube Başkanlıkları iş birliğiyle düzenlenen “Yeniden Gelişen Kahramanmaraş” temalı konferansa katıldı. EXPO Kelebek Müzesi’nde gerçekleştirilen program, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine ışık tutan kapsamlı bir platforma dönüştü. Konferansa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, ilçe belediye başkanları, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Mimarlar Odası Genel Merkez Başkanı Zeynep Eres Özdoğan’ın yanı sıra Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden akademisyenler ile öğrenciler de katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, Kahramanmaraş’ın 6 Şubat 2023 depremleri sonrası yeniden inşa sürecinde atılan adımlar, geliştirilen projeler ve şehrin geleceğine yönelik mimari vizyon detaylı bir şekilde ele alındı. Konferansta; planlı kentleşme, tarihi dokunun korunması, estetik mimari yaklaşımlar ve şehir ekonomisinin yeniden canlandırılması gibi konular masaya yatırıldı.

“Kahramanmaraş’ımız, Köklerinden Aldığı Dirençle Yeniden Ayağa Kalkıyor”

Konferansta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın yaşadığı büyük yıkıma rağmen kararlılıkla ayağa kalktığını belirtti. Görgel, “Kahramanmaraş’ımız, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı büyük yıkıma rağmen ayakta kalmayı başaran, kendini toparlamaya çalışan, köklerinden aldığı dirençle yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımız, milletvekillerimiz, STK’larımız, yerel yönetimlerimiz hep birlikte büyük bir koordinasyonla ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Hamdolsun depremin üzerinden geçen 2 yıllık süreçte çok ciddi aşama kat ettik. Bu topraklarda yeniden var olmanın yolunu ararken geleceğe sadece betonla değil; bilinçle, ilimle, estetikle ve insan onuruna yaraşır bir yaşam anlayışıyla yürümek zorunda olduğumuzu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şehir Fikri İnşa Ediyoruz”

Başkan Görgel, afet sonrası kent planlamasının yalnızca teknik bir mesele olmadığını, aynı zamanda bir medeniyet anlayışının yeniden inşası anlamına geldiğini vurguladı. Görgel, “Bu konferansın ana teması olan afet sonrası kent planlaması ve yeniden inşa süreçleri sadece bir şehircilik gündemi değil, bu aynı zamanda bir medeniyet anlayışının da yeniden inşasıdır. Nasıl bir şehirde yaşayacağımız sorusu aslında nasıl bir toplum olacağımızı da belirleyecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler sadece enkaz kaldıran değil, aynı zamanda şehir fikri inşa eden bir sorumlulukla hareket ediyoruz. Çünkü şehir dediğimiz yapı yalnızca binalardan değil, hafızadan, insan ilişkilerinden, kimlikten ve mekânsal adaletten oluşuyor” dedi.

“Kalıcı ve Estetik Çözümler Ön Planda”

Konuşmasında, geçici çözümler yerine kalıcı şehircilik politikaları oluşturduklarını vurgulayan Başkan Görgel, konuşmasını, “Afet sonrası yeniden yapılanma sürecini yalnızca acil müdahale teknikleriyle değil, kentsel bütünlük, estetik tutarlılık ve toplumsal onarım ilkeleriyle ele alıyoruz. Biz Kahramanmaraş’ta; sokak ölçeğinden şehir siluetine, kamusal alanlardan mahalle dokusuna kadar her düzeyi önemsiyor, geçici değil kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. İmar planlarından mimari dilin uyumuna, malzeme seçiminden yapısal yönetime kadar her detayı bir şehir etiğiyle yorumluyoruz” cümleleriyle noktaladı.