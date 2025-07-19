Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, geçtiğimiz günlerde Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek yaralanan ve aynı operasyonda 12 silah arkadaşını şehit veren Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Can Yoksul’u evinde ziyaret etti.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarete; ValiMükerremÜnlüer, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt da katıldı. Heyet, Ahmet Can Yoksul’a geçmiş olsun dileklerini iletirken, ailesine de sabır ve metanet temennisinde bulundu.

Başkan Görgel: “Kahramanlarımıza Minnettarız”

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bu toprakların bağımsızlığı, milletimizin birliği ve dirliği uğruna canı pahasına mücadele eden tüm kahraman Mehmetçiklerimize minnettarız. Vatan uğruna şehit düşen yiğit evlatlarımıza Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Kahramanmaraş olarak her zaman Mehmetçiklerimizin ve ailelerinin yanındayız” ifadelerini kullandı.