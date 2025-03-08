AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül mesajında; kadınların sadece bir gün değil her zaman baş tacı edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlarımız, toplumumuzun temel direğidir”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta daha güçlü bir yer edinmelerine yönelik farkındalık oluşturmak için tüm dünyada kutlanmaktadır. Bugün vesilesiyle, kadınlarımızın hayatımıza kattığı değeri bir kez daha hatırlıyor ve onlara duyduğumuz minneti ifade ediyoruz.

Kadınlarımızın hayatımızdaki yeri ve anlamı tarif edilemez. Bir annenin merhameti, bir eşin desteği, bir kız çocuğunun masumiyeti, toplumumuzun en büyük güç kaynaklarındandır. Kadınlarımızın her alanda daha güçlü olması, ülkemizin ve milletimizin de güçlenmesi demektir. Bizler, kadınların sadece aile içinde değil, hayatın her alanında daha aktif ve söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz.

“Kadınların her alanda güçlenmesi için çalışıyoruz”

AK Parti olarak, kadınlarımızın hayatın her alanında daha fazla yer almasını sağlayacak projelere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Gül, şöyle devam etti:

Kadınlarımızın eğitimden, iş hayatına, siyasetten, sosyal yaşama kadar her alanda daha güçlü olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Kadın istihdamını artıran projelerden meslek edindirme kurslarına, girişimcilik desteklerinden aile destek programlarına kadar birçok çalışma yürütüyoruz. Kahramanmaraş’ımızda da kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer alması için önemli adımlar atıyoruz. Biz inanıyoruz ki; güçlü kadın, güçlü aileyi; güçlü aile ise güçlü toplumu oluşturur. Kadınlarımızın her zaman yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.