Dulkadiroğlu ilçesinin kalkınması ve ihyası için çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu kapsamda Ankara’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek, Dulkadiroğlu yapılacak olan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Ankara’daki temasları kapsamında Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı, EPDK Üyesi Sayın Mehmet Uğur Dilipak’ı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici’yi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin’i, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’u ve DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın İrfan Karatutlu’yu ziyaret etti.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Ankara’daki temasları kapsamında Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Görüşmede, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve Dulkadiroğlu’nda yürütülen projeler ele alındı. Başkan Akpınar, misafirperverliği için Sayın Yavaş’a teşekkür ederek, iki şehir arasında iş birliğinin artırılması temennisinde bulundu.

Başkan Akpınar, Ankara temasları kapsamında EPDK Üyesi Sayın Mehmet Uğur Dilipak ile bir araya geldi. Görüşmede, Dulkadiroğlu’nun enerji altyapısının geliştirilmesi, yenilenebilir enerji projeleri ve enerji verimliliği çalışmaları detaylı şekilde değerlendirildi. Başkan Akpınar, nazik ev sahipliği için Sayın Dilipak’a teşekkür etti.

Başkan Mehmet Akpınar, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ömer Oruç Bilal Debgici’yi ziyaret ederek, Dulkadiroğlu’nun kalkınması için yürütülen projeler ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Akpınar, desteklerinden dolayı Sayın Debgici’ye teşekkür etti.

Başkan Akpınar, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin’i de ziyaret etti. Görüşmede, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve devam eden projeler değerlendirildi. Başkan Akpınar, katkılarından dolayı Sayın Şahin’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Mehmet Akpınar, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Sn. Ali Öztunç ile bir araya gelerek, ilçenin kalkınması için yürütülen projeler ve vatandaşların beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Akpınar, desteklerinden dolayı Sn. Öztunç’a teşekkür etti.

Başkan Akpınar, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın İrfan Karatutlu’yu ziyaret ederek, ilçenin kalkınmasına yönelik projeler ve talepler üzerine detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Akpınar, katkılarından dolayı Sayın Karatutlu’ya teşekkür etti.