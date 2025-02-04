Ziyarette, vatandaşların daha kaliteli ve kesintisiz doğal gaz hizmeti alabilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, Dulkadiroğlu ilçesindeki doğal gaz altyapısının güçlendirilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve olası sorunların çözümü üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Mehmet Akpınar, ilçenin gelişimi için tüm kurumlarla uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Akpınar, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İlçemizin gelişimi için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın doğal gaz hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması adına ARMADAŞ ile iş birliğimiz sürecek. Misafirperverlikleri için Sayın Mustafa Yılmaz ve Sayın Mehmet Bekiroğlu’na teşekkür ederim.”

ARMADAŞ Genel Müdürü Yılmaz: “Verimli Bir Görüşme Gerçekleştirdik”

ARMADAŞ Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, Başkan Akpınar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dulkadiroğlu Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Yılmaz, “Sayın Başkanımıza yapmış olduğu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. İlçedeki doğal gaz hizmetlerini daha da ileriye taşımak adına güzel ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.