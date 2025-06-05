Başkan Şahinkanat, yayımladığı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Başkan Şahinkanat mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bayramlar, kırgınlıkların son bulduğu, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşliğin pekiştiği müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı’nın tüm milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”

Bayram süresince de vatandaşların hizmetinde olacaklarını belirten Mesut Şahinkanat, hem BlueLand Eğlence Merkezi’nin hem de BlueLand Aqua Park’ın bayram boyunca ziyaretçilere açık olacağını ifade etti. Şahinkanat, bayram boyunca devam edecek özel kampanyalar, sürpriz hediyeler ve çocuklara yönelik etkinliklerle vatandaşlara keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

Başkan Mesut Şahinkanat, bayram tatilini aileleriyle birlikte dolu dolu geçirmek isteyen herkesi BlueLand’e davet ederek, “Gelin, bu bayramın coşkusunu BlueLand’de hep birlikte yaşayalım” dedi.