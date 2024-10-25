Gençlerin sporla buluşmasını teşvik etmek için modern spor tesisleri inşa eden Onikişubat Belediyesi, çeşitli spor branşlarında düzenlediği organizasyonlarla da tesislerden tam kapasite faydalanıyor.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, sporun ve sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılması amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı fırsat bilerek Cumhuriyet Spor Şöleni düzenledi.

Kız ve erkek voleybol turnuvası ile erkek futsal turnuvasının organize edildiği Cumhuriyet Spor Şölenibüyük bir coşku içinde tamamlandı.

Takımlar, şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederken, sporun birleştirici gücü bir kez daha gözler önüne serildi. Turnuvanın heyecan dolu maçları, taraftarlar tarafından coşkuyla desteklendi.

Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Spor Şöleni’nin futsal turnuvasında final heyecanı yaşandı.

Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ve Kahramanmaraş Fen Lisesi’nın karşılaştığı final maçını, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da takip etti.

Başkan Toptaş’a gençlerden sevgi seli

Salona girdiğinde büyük bir tezahüratla karşılaşan Başkan Toptaş, gençleri selamlarken, her iki takımın sporcularına ve hakemlere başarılar diledi. Mücadelenin başlama vuruşunu yapan Başkan Toptaş, karşılaşmayı da sonuna kadar takip etti.

Final maçının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Toptaş, gençlerin spora olan ilgisi artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş’ımız genelindeki liselerarası hem erkek hem kız voleybol ve erkek futsal turnuvalarını düzenlemiş bulunuyoruz. Bugün de futsal turnuvamızın final maçında öğrencilerimizle bir araya geldik. Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ve Kahramanmaraş Fen Lisesi finale kaldılar. Kıran kırana geçen bir maç izletti gençlerimiz. Onikişubat Belediyesi olarak gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak adına çok büyük bir gayret gösteriyoruz. 29 Ekim dolasıyla böyle bir turnuva düzenleme ihtiyacı içerisine girdik. Gerçekten de turnuvalar boyunca çok güzel bir atmosferde takımlarımız şampiyonluk için mücadele verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Kültür ve Spor Müdürlüğümüze ve tüm görevli arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.