Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 7 Şubat 1973 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Maraş’a “Kahraman” unvanı verilişinin 52’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Toprakları ecdadının mübarek kanlarıyla sulanmış Anadolu’nun kadim kenti Maraş’ın yeryüzünde Kahraman unvanı alan ilk şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Toptaş, “Bugün, kahramanlık destanımızın taçlandığı, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Maraş’ımıza “Kahraman” unvanıverilişinin 52. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 12 Şubat 1920’de Maraş halkı, silahsız ve imkânsızlıklar içinde olmasına rağmen, eşsiz bir cesaret ve imanla vatan toprağını işgalcilere teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle topyekûn bir direniş ortaya koyarak “Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz” diyen atalarımız, kahramanlığın ve özgürlüğün ne demek olduğunu bir kez daha göstermiştir.

“Ruhları şad, mekânları cennet olsun”

Millî iradenin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Maraşlıların onurlu bir mücadeleyle yazdığı kahramanlık destanını, Maraş'a "Kahraman" unvanını vererek ebedileştirmiş; bu unvan milletimizin derin şükran ve takdirlerinin anlamlı bir ifadesi olmuştur.Bu unvan, sadece bir isim değil; bağımsızlık uğruna canlarını feda eden ecdadımızın cesaretinin, birlik ve beraberliğimizin nişanesidir.Milli mücadelenin ilk zaferi olan Maraş savunmasının, yokluk ve açlıkla mücadele ederken bile düşmana geçit vermeyen, vatan ve millet aşkıyla boyunduruk altına girmeyi reddeden, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücüyle tarihin akışını değiştirmiştir. O büyük direnişte Maraş halkı, vatanına, bayrağına ve özgürlüğüne sahip çıkmış, esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. O günkü ruh, bugün de dimdik ayaktadır! Çünkü biz, ecdadımızdan aldığımız bu mirası gelecek nesillere taşımaya kararlıyız.Kahramanmaraş, sadece geçmişiyle değil, geleceğe yön veren projeleriyle de adından söz ettirmektedir. Şehrimizi her alanda daha ileriye taşımak, bu kahraman mirasa layık olmak bizim en büyük vazifemizdir. Onikişubat Belediyesi olarak, bu bilinçle çalışıyor, hizmetlerimizi Kahramanmaraş’ımızın şanlı tarihine yakışır şekilde sürdürüyoruz. Aziz şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onların fedakârlıkları sayesinde bizler bugün bu topraklarda özgürce yaşıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, Kahramanmaraş’ımıza “Kahraman” unvanı verilişinin 52. yıl dönümünü kutluyor, tüm hemşehrilerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.