Eğitim-öğretimin başladığı ilk günde veliler ve minik öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Toptaş, “Bu dönem bizim için tecrübe olacak ama vatandaşlarımızın taleplerine göre ilçemizin muhtelif yerlerinde bu projemizi çoğaltmayı düşünüyoruz” dedi.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitim-öğretim hayatına başladı.

Gündüz Bakımevi’nde adı yaşatılan şehit Hakan Akdere’nin annesi Zekiye ve babası Hüseyin Akdere’nin de katıldığı ilk günde Başkan Toptaş da yer alarak minik öğrencilerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.

36-66 ay arası çocuklara hizmet veren Gündüz Bakımevi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterirken, 200 kapasiteyle çocukların zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimini desteklemeye yönelik hazırlanan kapsamlı eğitim programlarıyla donatıldı.

“Ailelerimizin ve yavrularımızın mutluluğunu görmek bizleri ayrıca sevindiriyor”

Minik öğrenciler ve velileriyle sohbet eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, seçim öncesi verdikleri sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş’ta belediye tarafından açılan ilk gündüz bakımevini faaliyete geçirdiklerini vurgulayarak, ailelere ve çocuklara önemli bir destek sağladıklarını dile getiren Başkan Toptaş, “Seçim öncesinde söz vermiştik, geçen hafta içerisinde açılışını gerçekleştirerek ikinci döneme yetiştirdik. Toplamda 200 kapasiteli, 5 sınıfımız var. İki aşamalı olarak hem sabahçı hem öğlenci grubumuz var. Çok güzel bir talep geldi, noter huzurunda çekiliş sonucunda da hak kazanan çocuklarımız bugün ilk zille beraber eğitim-öğretimlerine başladılar. Birçok hizmetlerde bulunuyoruz ama bizi en çok mutlu eden hizmet bu oldu. Özellikle Kahramanmaraş’ta ilk kez belediye eliyle Gündüz Bakımevi’mizi faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Hem ailelerimizin hem de yavrularımızın mutluluğunu görmek bizleri ayrıca sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

“İlçemizin muhtelif yerlerinde bu projemizi çoğaltmayı düşünüyoruz”

Gündüz bakımevinin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortak bir çalışma çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Başkan Toptaş, buranın bir model olacağını ve vatandaşlardan gelen taleplere göre ilçenin farklı noktalarında benzer projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Toptaş, sözlerine şu şekilde devam etti, “Ayrıca buranın şöyle bir anlam ve önemi var. Şehidimiz Hakan Akdere’nin adını burada yaşatıyoruz. Bugün de şehidimizin kıymetli anne ve babası da buradalar. Yavrularımızla birlikte Hüseyin amcamız ve Zekiye ablamızı asla yalnız bırakmayacağız. Bundan sonraki süreçte de hem ailelerimize hem de çocuklarımızın eğitimlerine yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Tecrübeli bir kadromuz ve işini bilen personelimiz var. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle birlikte ortak bir çalışma içerisindeyiz. Bu dönem bizim için tecrübe olacak ama vatandaşlarımızın taleplerine göre ilçemizin muhtelif yerlerinde bu projemizi çoğaltmayı düşünüyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

İlk ders zilinin çalmasının ardından minik öğrenciler sınıflarına geçerek eğitim-öğretime başladı.