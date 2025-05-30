Bir yıllık görev süresinde hayata geçirdikleri çalışmaları ve geleceğe dönük hedeflerini MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada MÜSİAD üyelerine anlatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ulaşım, altyapı, çevre, kültür, sosyal destek, eğitim, yeşil alan ve daha birçok alandaki çalışmaları tüm detaylarıyla anlattı.

Başkan Toptaş, konuşmasında planlı, kararlı ve vizyoner adımlarla geçen bir yıllık süreci değerlendirdi.

Hayata geçirilen sosyal, kültürel, çevresel ve altyapı projelerinin yanı sıra önümüzdeki dönemde atılacak yeni adımlara da dikkat çeken Toptaş, “Bugün burada siz kıymetli sanayici ve iş insanlarımızla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizim hedefimiz büyük, bu hedefe ulaşma konusunda inancımız da tamdır. Bir yıllık süre içerisinde neler yaptık, hangi projeleri geliştirdik, bundan sonra neler yapacağımızı, deprem sonrası süreçte genel idarelerin gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse Onikişubat Belediyemizin yaptığı çalışmalarla alakalı bilgilendirme ve istişare bağlamında konuştuk. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Özellikle şehrin gelişimi açısından hem yerel yönetimlerin hem genel idarelerin hem de STK’ların hep birlikte istişare kültürü içerisinde çalışmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi ilçemiz özelinde depremin ardından ruhsatlandırma süreçleri başta olmak üzere MÜSİAD üyelerinin bizden beklentileri ve yaşadıklarını problemlerin çözümüyle alakalı fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de her daim şehrimizdeki STK’larımızla istişare kültürü içerisinde bir araya gelmenin gayretinde olacağız” dedi.

“Her alanda adım adım ilerliyoruz”

MÜSİAD’ın, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında ve yerli-milli üretimin güçlenmesinde önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çeken Toptaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hedef 2053, hedef 2071” vizyonunu hatırlatarak, “Biz de yerelde bu vizyonun temsilcileriyiz. Altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden çevre projelerine kadar her alanda adım adım ilerliyoruz. Şehrimizin geleceğini inşa ederken sizlerin katkısı, desteği ve eleştirisi bizler için yol göstericidir.Şerafettin Özcan başkanımıza ve değerli üyelerine bizleri ağırladıkları ve kendimizi anlatma fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Toptaş, konuşmasında özellikle iş dünyasının belediyeyle daha yakın ve güçlü bir iş birliği içerisinde olmasının önemini vurguladı.

“Başkanımızın ilçemize güzel dokunuşlar yaptığına şahit olduk”

Ziyaretin sonunda MÜSİAD Şube Başkanı Şerafettin Özcan da Başkan Toptaş’a teşekkür ederek, “Vakit ayırıp bizlerle bir araya gelen Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın geçmişteki tecrübelerini çalışmalarına yansıttığını gördük ve donanımlı duruşuyla Onikişubat Belediyesi olarak ilçemize güzel dokunuşlar yaptığına şahit olduk. Bu zorlu süreci güzel işlerle çok daha yaşanabilir hale getirecek. Başkanımızın ayağına sağlık, MÜSİAD olarak çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Program, karşılıklı hediye takdimleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.