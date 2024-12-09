Onikişubat’ta hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerek vatandaşlar gerekse muhtarlarla istişarelerini sürdüren ve yatırımları vatandaşların ihtiyaçlarına göre şekillendiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ilçede görev yapan muhtarlarla 2024 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya geldi.

Muhtarlar ve vatandaşlarla kurduğu güçlü iletişimle sorunların çözümünde öncü olan Başkan Toptaş, 2024 yılı boyunca yapılan çalışmalara ilişkin muhtarlara sunum yaparken, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

Muhtarların, mahallelere yönelik taleplerini dinleyen Başkan Toptaş, 2025 Yatırım Planı’nın taleplere göre şekilleneceğini belirterek, yeni yılda tüm mahallelerin eksiklerin giderme noktasında üstün gayret göstereceklerini söyledi.

Başkan Toptaş’a, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, birim müdürleri ve kurum temsilcileri eşlik etti.

26 mahalle muhtarı tek tek taleplerini anlattı

Toplantıya, Akçakoyunlu Mahallesi Muhtarı Atila Kebabcı, Mağralı Mahallesi Muhtarı Ömer Saygılı, Osman Gazi Mahallesi Muhtarı Veli Gedik, Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürbak, Şehit Evliya Mahallesi Muhtarı AladdinKüçükkürtül, Yürükselim Mahallesi Muhtarı Ömer Sucuoğlu, Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Doğan Akkuş, Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Rahime Söğüt, Mercimektepe Mahallesi Muhtarı Bayram Kabak, Mevlana Mahallesi Muhtarı Cuma Yalçın, Yusuflar Mahallesi Muhtarı Nazif Mencik, Barbaros Mahallesi Muhtarı Doğan Akkuş, Gayberli Mahallesi Muhtarı Hacı Köse, Hacı Bayram Veli Mahallesi Muhtarı Erol Parlak, Hayrullah Mahallesi Muhtarı Sefa Kirişci, Malik Ejder Mahallesi Muhtarı Osman Tatlı, Oruç Reis Mahallesi Muhtarı Servet Eren, Şazi Bey Mahallesi Muhtarı Cemal Kaya, Avşar Mahallesi Muhtarı Ali Karadöl, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Bünyamin Göz, Gedemen Mahallesi Muhtarı Ahmet Arslan, Maarif Mahallesi Muhtarı GülhanımOptur, Üngüt Mahallesi Muhtarı Yunus Gök, Yamaçtepe Mahallesi Muhtarı Muhammet Anıl Can, Yirmiikigün Mahallesi Muhtarı Fatma Eken ve Karamanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Culfa katıldı.

“Azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”

Başkan Hanifi Toptaş, konuşmasında belediyenin tüm alanlardaki hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini vurguladı. Mahalle muhtarlarının, yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu belirten Başkan Toptaş, “Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve yerel yönetimlerin güçlü birer temsilcisidir. Bu tür toplantılar, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkili bir şekilde karşılamak adına büyük önem taşıyor. 2024 yılı boyunca eğitimden sosyal projelere, altyapıdan üstyapıya kadar pek çok alanda önemli yatırımları hayata geçirdik. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda, özellikle kırsal mahallelerde yapılan altyapı çalışmaları, asfaltlama projeleri ve sosyal donatı alanlarının artırılması gibi konular ele alındı. Ayrıca mahallelerin mevcut sorunları ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Başkan Toptaş, mahalle muhtarlarının öneri ve taleplerini tek tek dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi.

“Ortak akılla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız”

2025 yılı planlamalarına da değinen Başkan Toptaş, “Hedefimiz, Onikişubat’ı her geçen gün daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline getirmek. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Ortak akılla hareket ederek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan muhtarlar, belediyenin mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.