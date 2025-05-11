Onikişubat Belediyesi, toplumun her kesimini kucaklayan sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir programa ev sahipliği yapan Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kentteki şehit annelerini kahvaltıda bir araya getirdi.

Şehit anneleri ve eşlerinin yoğun ilgi gösterdiği kahvaltı programına Başkan Hanifi Toptaş’ın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Toptaş, şehit anneleri ile yakından ilgilenirken, tek tek masaları gezerek hem hal ve hatırlarını sordu hem de Anneler Günü’nü tebrik etti.

Programda Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de birer selamlama konuşması yaptı.

“Sabrıyla bize vakarı, metaneti ve inancı öğreten kutlu annelerimiz”

Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, Başkan Toptaş yaptığı konuşmada şehit annelerinin bu milletin baş tacı olduğunu vurguladı. Konuşmasında, “Bu anlamlı günün sabahında yüreği evladıyla atan, dualarıyla bu toprakları ayakta tutan, elleri öpülesi annelerimizle birlikteyiz. Buradaki annelerimiz, ülkenin bağımsızlığı uğruna can vermiş evlatların, şehitlerimizin elleri öpülesi kıymetli anneleri… Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Anneler Günü vesilesiyle bir aradayız ama biliyoruz ki sizler için her gün, evladınızın adıyla başlar, onun hatırasıyla devam eder. Sizler, bir evlat yetiştirip vatan uğruna toprağa veren, sabrıyla bize vakarı, metaneti ve inancı öğreten kutlu kadınlarsınız” ifadelerine yer verdi.

“Şehit annelerimizin gözyaşlarında bir evladın kokusu, bir milletin duası, bir ümmetin dirilişi vardır”

Başkan Toptaş, İslam dininin anneye verdiği değeri hatırlatarak, “Sevgili Peygamberimiz, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ buyurmuştur. Sizler ise sadece birer anne değil, birer kahramanın annesisiniz. O yüzden sizin ayaklarınızın altı, sadece bir cennetin değil, bu milletin hürriyetinin ve bu toprağın istiklalinin de temelidir. Sizlerin gözlerinde yalnızca bir annenin değil, aynı zamanda bu milletin vakarını, bu toprağın asil duruşunu görüyoruz. Şehit annesi olmak, bir annenin taşıyabileceği en ağır ama en onurlu yüklerden biridir. Biz, sizin o gözyaşlarınızı kutsal biliriz. O gözyaşları ki, bu ülkenin istiklal mücadelesinde dökülen kan kadar değerlidir. Çünkü o gözyaşlarında bir evladın kokusu, bir milletin duası, bir ümmetin dirilişi vardır. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, bizlerin boynunun borcudur. Onların mirası olan siz kıymetli annelerimize hizmet etmek, bizim için bir vazifeden öte bir vefa meselesidir. Her zaman yanınızdayız, her zaman yanınızda olacağız. Bizi de bir evladınız olarak bilmenizi isterim ki acınızı paylaşmak, yüreğinize bir nebze olsun su serpmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da şehit yakınlarına verdiği önemi hatırlatan Toptaş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık vurguladığı gibi, bu milletin şehitlerine ve onların emanetlerine sahip çıkmak, bu topraklara duyduğumuz sadakatin en açık ifadesidir,” dedi.

Program sonunda şehit annelerine çeşitli hediyeler takdim edildi.