Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımlayarak tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Mesajında, İslam âleminin hasretle beklediği rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Toptaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı için belirlediği ‘İyilik ayı Ramazan’ temasına değinerek iyilik yapmanın ve paylaşmanınönemine dikkat çekti.

Başkan Toptaş, Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşamak için belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

“Onikişubat Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla sahada olacağız”

Başkan Toptaş, mesajında şu ifadelere yer verdi, “Cenabı Hakk’ın; sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak gönderdiği Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise kurtuluşa vesile olarak dini vecibelerimizi yerine getirdiğimiz huzurun ve bereketin ayı Ramazan-ı Şerif, iyilik, paylaşma ve yardımlaşma ayı olarak gönüllerimizi ve ibadetlerimizi bereketlendirecek. Bir başka ifadeyle Ramazan, gönüllerimizi arındıran, merhamet ve paylaşma duygularımızı pekiştiren müstesna bir zaman dilimidir. Bu mübarek ayın ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”

Onikişubat Belediyesi olarak, iftar programları ve çeşitli sosyal destek projeleriyle Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaşacaklarını ifade eden Başkan Toptaş, “Hemşehrilerimizin sofralarına bir nebze katkı sunmak, dualarına ortak olmak için belediye olarak tüm imkânlarımızla sahada olacağız. Ramazan ayı boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerle manevi iklimi hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren en güzel zamanlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Toptaş, “Bu ayın manevi atmosferinde, kırgınlıkları geride bırakarak sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Cenab-ı Hakk ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde İnşallah Ramazan Bayramı’na da kavuştursun. Tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir ay geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.