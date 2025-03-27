Ramazan Bayramı’nda vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım uygulaması başlatıldı.

MHP'den Kahramanmaraş'ta iftar programı! MHP'den Kahramanmaraş'ta iftar programı!

Yapılan açıklamaya göre, 30 – 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde belediyeye ait otobüsler ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bayram boyunca hizmet verecek toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri adresinden ulaşılabileceği belirtildi. Ayrıca vatandaşların toplu taşımaya ilişkin her türlü soru ve taleplerini iletebilecekleri 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp Danışma hizmette.