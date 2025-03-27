Ramazan Bayramı’nda vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım uygulaması başlatıldı.

Yapılan açıklamaya göre, 30 – 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde belediyeye ait otobüsler ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bayram boyunca hizmet verecek toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri adresinden ulaşılabileceği belirtildi. Ayrıca vatandaşların toplu taşımaya ilişkin her türlü soru ve taleplerini iletebilecekleri 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp Danışma hizmette.