Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını iyileştirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Dulkadiroğlu’nda çalışma gerçekleştirdiği lokasyonlardan biri de Bertiz Grup Yolu oldu.

Bertiz bölgesindeki mahallelere ulaşım sağlayan grup yolu üzerinde yer alan ve 6 Şubat depremlerinde hasar alan menfez yerine daha dayanıklı ve kullanışlı yeni bir köprü inşa ediliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca bölgede oluşturulan servis yolunun ardından mevcut köprü menfezin yıkımına başlandı.

Yıkım ve zemin hazırlıklarının ardından yeni köprünün inşasına başlanacak. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak yeni köprünün bölge halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.