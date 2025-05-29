Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi haline gelen aquapark, 31 Mayıs Cuma günü itibarıyla ziyaretçilerine kapılarını açıyor.
📍 Haftalık Giriş Günleri ve Kuralları
Bluend Aquapark, farklı günlerde farklı gruplara özel hizmet vererek herkesin konforunu ön planda tutuyor:
Pazartesi: Karma Gün
Salı: Sadece Kadınlar
Çarşamba: Karma Gün
Perşembe: Sadece Erkekler
Cuma: Sadece Kadınlar
Cumartesi: Karma Gün
Pazar: Sadece Erkekler
❗ Önemli Kurallar:
Karma günlerde tek erkek girişi yasaktır.
Karma günlerde kadınlar tek başına girebilir.
Kadın günlerinde yalnızca 7 yaşına kadar erkek çocuk kabul edilmektedir.
Hizmet saatleri: 10:00 – 19:00
💳 Güncel 2025 Giriş Ücretleri
0-3 yaş: Ücretsiz
3-12 yaş arası çocuk: 300₺
12 yaş ve üzeri: 500₺
🏊♀️ Havuz Kuralları
Havuzlarda bone kullanımı zorunludur.
Tesis içine dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır.
📅 Açılış Günü: 31 Mayıs 2025