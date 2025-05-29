Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi haline gelen aquapark, 31 Mayıs Cuma günü itibarıyla ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

📍 Haftalık Giriş Günleri ve Kuralları
Bluend Aquapark, farklı günlerde farklı gruplara özel hizmet vererek herkesin konforunu ön planda tutuyor:

Pazartesi: Karma Gün

Salı: Sadece Kadınlar

Çarşamba: Karma Gün

Perşembe: Sadece Erkekler

Cuma: Sadece Kadınlar

Cumartesi: Karma Gün

Pazar: Sadece Erkekler

❗ Önemli Kurallar:
Karma günlerde tek erkek girişi yasaktır.

Karma günlerde kadınlar tek başına girebilir.

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Kadın günlerinde yalnızca 7 yaşına kadar erkek çocuk kabul edilmektedir.

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Hizmet saatleri: 10:00 – 19:00

💳 Güncel 2025 Giriş Ücretleri
0-3 yaş: Ücretsiz

3-12 yaş arası çocuk: 300₺

12 yaş ve üzeri: 500₺

🏊‍♀️ Havuz Kuralları
Havuzlarda bone kullanımı zorunludur.

Tesis içine dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır.

📅 Açılış Günü: 31 Mayıs 2025