Başkan Mesut Şahinkanat, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “BlueLand olarak sadece bir eğlence merkezi olmanın ötesinde, toplumumuza değer katan projelere imza atmaya devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunuyoruz. Bölgenin en büyük eğlence merkezi olarak, misafirlerimize her yıl daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 22 Mart itibarıyla kapılarımızı açarak yeni sezona merhaba diyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi BlueLand’e bekliyoruz.”

BlueLand, her yaş grubuna hitap eden eğlence alanlarıyla 2025 sezonunda da misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

İftar programına gazetecilerin yanısıra, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, Milliyetçi Hareket Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkan Vekili Zeki Peker de katılım sağladı.