Gül, iki ülkenin kardeşliğini ve deprem sonrası dayanışmasını vurguladı.

"İki Devlet, Tek Millet Anlayışı ile Can Cana Olduk"

Başkan Gül, yaptığı açıklamada, "İki devlet, tek millet anlayışı ile her daim can cana olan iki kardeş ülkenin Sayın Cumhurbaşkanlarını şehrimizde aynı anda misafir etmenin heyecanını ve mutluluğunu birlikte yaşadık," ifadelerini kullandı.

Gül, bu anlamlı törenin, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz gönül bağını Kahramanmaraş'ta bir kez daha güçlendirdiğini ve bu bağın güçlenmeye devam edeceğini belirtti.

Deprem Sonrası Desteklere Teşekkür Yağdı

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür eden Muhammed Burak Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fatih Kacır'a şükranlarımızı sunarız."

Gül, ayrıca AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AK Parti'nin çeşitli kademelerinden gelen başkanlara, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, MKYK üyelerine, bölge ve il koordinatörlerine, Cumhur İttifakı milletvekillerine, bakanlık bürokratlarına, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer başta olmak üzere kaymakamlar ve kurum müdürlerine teşekkür etti.

Siyasi parti il başkanları ve teşkilatları, belediye başkanları, önceki dönem milletvekilleri, şehrin inşası ve ihyası için emek veren tüm çalışanlar, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve teşkilat mensuplarının da takdir edildiğini belirten Gül, bu heyecanı paylaşan basın mensuplarına ve her zaman desteklerini esirgemeyen Kahramanmaraşlı hemşehrilerine de özel bir parantez açarak "Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız," diyerek sözlerini noktaladı.