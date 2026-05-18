Ekipler, Şeyh Şamil Kavşağı ile Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Kavşağı arasında bulunan yaklaşık 1 kilometrelik güzergâhta çift yönlü sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen yol yenileme ve asfalt çalışmaları kapsamında Dulkadiroğlu’nun en yoğun ulaşım akslarından Şeyh Şamil Caddesi ile Vezir Hoca Bulvarı’nda kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriliyor.Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarla, Doğukent, Güneşevler ve Akyar’a ulaşım sağlayan hatta konfor ve güvenliğin artırılması hedefleniyor. Bölgedeki altyapı imalatları ve inşa faaliyetleri nedeniyle deforme olan yol ağı, etaplar halinde yenilenerek sıcak asfaltla kaplanıyor.

Yoğun Mesaiyle Çift Yönlü Asfalt Çalışması

Ekipler, Şeyh Şamil Kavşağı ile Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Kavşağı arasında bulunan yaklaşık 1 kilometrelik güzergâhta çift yönlü sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. İlk etapta şehir merkezinden Doğukent istikametine doğru asfalt uygulaması yapılırken, bu bölümün tamamlanmasının ardından karşı şeritte çalışmalara başlanacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede ulaşımın aksamaması adına çalışmalarını kontrollü ve planlı şekilde sürdürürken, sıcak asfalt uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte güzergâhta daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.

“Bölgemiz Büyük Bir Dönüşüm Geçiriyor”

Bölge esnafı da gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cadde esnaflarından Mehmet Kızıloluk, altyapı çalışmaları süresince yaşanan toz ve toprak sorununun hem vatandaşları hem de esnafı olumsuz etkilediğini belirterek, asfalt çalışmalarının bölge için önemli bir rahatlama sağlayacağını söyledi.Kızıloluk, “Altyapı çalışmalarından dolayı yolumuz toz toprak içinde kalmıştı. Tabi bizi de doğrudan etkileyen bir durum. Yolumuzun altyapısı tamamlandı, şimdi de Büyükşehir Belediyemiz asfalt seriyor. Bölgemiz altyapısı ve yollarıyla büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bu hizmetler için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. Tozdan topraktan kurtuluyoruz artık” ifadelerini kullandı.

“Bölgenin Çehresi Değişiyor”

Bir diğer esnaf Adem Doğan ise deprem sonrası bölgede başlatılan kapsamlı alt ve üstyapı yenileme çalışmalarına dikkat çekerek, yapılan yatırımların bölgenin görünümünü tamamen değiştirdiğini ifade etti.Doğan, “Sözlerime Fırat Görgel başkanımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Depremin ardından Şeyh Şamil Caddesi ve Vezir Hoca Bulvarı’nda büyük bir çalışma başlatıldı. Bölgedeki altyapı hatları baştan sona yenilendi. Bu süreçte toz ve topraktan olumsuz etkilendik tabi. Ancak altyapı çalışmaları bitti, şimdi de yolumuz sıcak asfaltla kaplanıyor. Bölgemizin çehresi çok değişiyor. Fırat Görgel başkanımızın şehrimizi çok daha güzel yapacağına inanıyorum” dedi.