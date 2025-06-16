Büyükşehir’in bu anlamlı desteği, öğrenciler ve velilerin takdirini kazandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) gününde de öğrencilerin ve ailelerinin yanında yer aldı. Gençlerin sınav stresini hafifletmek ve velilerin sınav süresince daha konforlu bir şekilde beklemelerini sağlamak amacıyla şehir genelinde çeşitli destek noktaları oluşturuldu. Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Elbistan’da kurulan toplam beş destek noktasında, vatandaşlara çay, su, simit ve poğaça gibi çeşitli ikramlar sunuldu. Bu alanlar, sınav süresince öğrenciler kadar velilerden de büyük ilgi gördü. Bekleme noktalarında sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Vatandaşlardan Memnuniyet Mesajları

Bekleme alanlarında ikramlardan faydalanan vatandaşlar, uygulamanın hem anlamlı hem de yerinde olduğunu belirtti. Şenay Özdan, “Kızımı sınava getirdim. Belediyemizin oluşturduğu bekleme alanı çok güzel. İkramlar da var, çok hoşumuza gitti” dedi. Ecrin Kar ise, “Ablam sınava girdi. Ben de burada beklerken çay ve simit aldım. Çok keyifliydi” ifadelerini kullandı. Hüseyin Yaylagediği, “Oğlum sınavdayken ben burada çok rahat ettim. İkramlar için teşekkür ederim” derken; Ayşe Azra Karanfil de, “Abimi beklerken burada bize yiyecekler ikram edildi. Çok mutlu olduk” diye konuştu. Sınava giren öğrencilerden Elif Çil ise, “Sınav öncesinde ikramlardan faydalandım. Bizi düşündükleri için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Gençlik Meclisi ve Gönüllü Gençlik de Sahada

Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik projeleri arasında yer alan Pusula Maraş çatısı altında yürütülen çalışmalar kapsamında, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Gençlik Meclisi üyeleri ve Gönüllü Gençlik Hareketi de sınav sabahı sahadaydı. Alanlarda aktif olarak görev alan genç gönüllüler, hem sınava giren öğrencilerle hem de bekleyen velilerle ilgilenerek destek sundular. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Abdulvahap Dertli, yaptığı açıklamada, “Gençlik çalışmaları kapsamında bugün de LGS’ye giren öğrencilerimizin yanındayız. Beş ayrı noktada kurduğumuz alanlarda hem gençlerimizin heyecanına ortak oluyor hem de velilerimizin rahat bir sınav süreci geçirmesini sağlıyoruz” dedi. Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar ise, “Sınav sabahı yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Öğrencilerimiz içeride ter dökerken, dışarıda velilerimize sıcak bir çay ve moral verdik. Kahramanmaraş’ın gençliği için her zaman sahadayız” şeklinde konuştu.