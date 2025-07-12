Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde Organize Sanayi Bölgesi, Kavlaklı ve Kazım Karabekir mahallelerine ulaşım sağlayan ana arterde başlatılan yol yenileme çalışmaları yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Çalışmalar dâhilinde yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergâhta parke söküm işlemleri tamamlanarak sıcak asfalt serimine geçildi. Bölgedeki altyapı durumu göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla, hem ticari hem de gündelik ulaşımda kullanılan güzergâh daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Asfalt serim işlemlerinin kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından hat modern bir görünüme kavuşacak. Gerçekleştirilen bu yatırımla, hem Organize Sanayi Bölgesi’ne erişim kolaylaşacak hem de Kavlaklı ve Kazım Karabekir mahallelerinin şehirle bağlantısı daha sağlıklı bir hale getirilecek. Yeni asfalt kaplama sayesinde bölgede sürüş konforunun yanı sıra trafik güvenliği de önemli ölçüde artırılmış olacak.