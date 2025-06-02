Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alışverişi yapacak vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Büyükşehir, Canlı Hayvan Borsası’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma seferleri başlattı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar için organize edilen otobüs seferleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden, 09.00 – 18.00 saatleri arasında her saat başı hareket edecek şekilde planlandı.

Vatandaşlar, bu düzenleme sayesinde Canlı Hayvan Borsası’na özel araç kullanmadan kolayca ulaşabilecek. Toplu taşıma seferleri, 5 Haziran Perşembe akşamına kadar devam edecek. Böylece bayram öncesi kurbanlık alımlarını gerçekleştirmek isteyenler için önemli bir erişim kolaylığı sağlanmış olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu uygulamanın hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.