Şehir merkezinin yüksek kesimleri ve ilçelerde etkisini yeniden artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm birimler seferber edildi.Yoğun kar yağışının başladığı ilk andan itibaren harekete geçen Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, başta ilçe merkezleri olmak üzere kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla kaplanan yollar hızla temizlenerek ulaşıma açık tutuluyor. Ekipler sadece yolları açık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara da yardım eli uzatıyor. Zorlu kış şartlarında yolda kalan sürücüler ve acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar, Büyükşehir ekiplerinin desteğiyle güvenli bölgelere ulaştırılıyor.

Şehir merkezinde de kar yağışına karşı önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Onlarca araç ve personelle oluşturulan karla mücadele ekipleri, özellikle ana arterler ve kritik kavşaklarda görev başında. Gece gündüz demeden sürdürülen çalışmalarla trafik akışının aksamaması sağlanıyor.

Vatandaşlar İçin Çağrı Merkezleri Aktif

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olduğu süre boyunca karla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceği bildirildi. Vatandaşların, karla mücadele taleplerini ALO 153 Çağrı Merkezi ile 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla ilgili ekiplere bildirebileceği vurgulandı. Büyükşehir Belediyesi, karla mücadeledeki etkin ve hızlı müdahalesiyle hem şehir merkezinde hem de kırsalda hayatın normal seyrinde devam etmesini sağlamayı hedefliyor.