Büyükşehir Belediyesi aşçıları tarafından titizlikle hazırlanan yemekler, paketlenerek ekipler aracılığıyla yaşlı vatandaşların kapılarına kadar ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şehrin dört bir yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan 65 yaş üstü bireyleri de unutmuyor. Şehir merkezinde yalnız yaşayan 340 yaşlı vatandaşa her gün sıcak yemek desteği sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi aşçıları tarafından titizlikle hazırlanan yemekler, paketlenerek ekipler aracılığıyla yaşlı vatandaşların kapılarına kadar ulaştırılıyor.

Haftanın yedi günü kesintisiz devam eden bu hizmet, yalnız yaşayan yaşlıların en temel ihtiyacı olan sıcak yemeği karşılamanın yanı sıra onların gönüllerine de dokunuyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’ye örnek olmaya devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin ulu çınarlarına sahip çıkmaya ve onların yanında olmaya kararlılıkla devam ediyor.