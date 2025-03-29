Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayına özel olarak organize ettiği “İlçemde İftar Var” programının yeni durağı Onikişubat oldu. Batıpark Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programına yüzlerce vatandaş katıldı. Programda, iftar öncesi Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahi dinletileriyle gönüller huzur buldu. Çocuklar için düzenlenen kukla gösterisi ve gölge oyunu ise minik davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

Şehir Protokolü Vatandaşlarla İftar Yaptı

İftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç de katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

“Onikişubat’ı Daha Yaşanabilir Hale Getireceğiz”

Programda masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Fırat Görgel, Ramazan aylarını tebrik ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda konuşan Başkan Görgel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte şehrimizi çok daha iyi noktalara taşıyoruz. Her geçen gün daha gelişmiş bir Kahramanmaraş için yeni bir adım daha atıyoruz. Onikişubat, en güzide ilçelerimizin başında geliyor. Nüfusumuzun yaklaşık yarısının yaşadığı bu ilçemizi, hayata geçireceğimiz projelerle daha yaşanabilir ve modern bir hale getireceğiz” dedi.

“Ramazan’ın Bereketini Hep Birlikte Yaşıyoruz”

Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Görgel, “Hamdolsun bu yıl Ramazan ayının bereketinden hep birlikte istifade etme fırsatı yakaladık. İlçelerimizde kurduğumuz iftar sofralarında hemşehrilerimizle bir araya geliyor, birlikte oruçlarımızı açıyoruz. Bugün de Onikişubat ilçemizde hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.