Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Pusula Maraş” markasıyla gençlere yönelik faaliyetlerini artırarak sürdürüyor.

Gençlerin yaz tatilini hem verimli hem de keyifli bir şekilde değerlendirebilmesi için yeni bir eğitim programı daha hayata geçiriliyor: Pusula Maraş Yaz Akademisi. 15 – 30 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak hazırlanan Yaz Akademisi’nde, bilişim teknolojileri ve kişisel gelişim alanlarında birbirinden değerli eğitimler ücretsiz olarak sunulacak.

KAMEK bünyesinde düzenlenecek akademide; masaüstü yayıncılık, GameLab, üretken yapay zekâ temelleri, GameStar Akademi, uygulamalı ileri düzey fotoğrafçılık, yaratıcı drama ve Hitabet Hane gibi branşlarda eğitimler verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, eğitimlerin ücretsiz olduğu vurgulanırken, kurslara katılmak isteyen gençlerin https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/06/24/pusula-maras-yaz-akademisi-basvuru-formu adresinden çevrimiçi başvuru yapabileceği belirtildi. Kahramanmaraşlı gençlere hem akademik hem de kişisel gelişim alanında katkı sağlaması hedeflenen Pusula Maraş Yaz Akademisi hakkında detaylı bilgiye 0552 768 90 50 numaralı WhatsApp hattından ulaşılabileceği ifade edildi.