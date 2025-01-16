Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle şehre renk katmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İsmail Kurtul İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen özel bir etkinlikle, çocuklara doğayla iç içe eğlenceli ve öğretici bir gün sunuldu. Büyükşehir Belediyesinin serasında gerçekleştirilen etkinlikte, minik misafirler çiçeklerin büyüleyici dünyasına adım attı. Çocuklar,personellerden çiçek dikimi konusunda temel bilgiler alırken bitki bakımının önemini öğrenme fırsatı yakaladı. Etkinlik boyunca, çiçeklerin toprakla buluşma sürecine tanıklık eden öğrenciler, kendi elleriyle çiçek dikerek doğayla bağ kurmanın keyfini yaşadı.

Doğayla İç İçe Eğitici Aktiviteler

Etkinlik sırasında çocuklara, toprağın bitki gelişimindeki rolü, sulama teknikleri ve çiçeklerin farklı türleri hakkında bilgiler verildi. Teorik bilgilerin ardından, çocuklar uygulamalı olarak çiçek dikimi yaptı. Seranın huzur veren atmosferinde çocuklar, bitkilerin renkli dünyasında vakit geçirirken hem öğrendi hem eğlendi.

Öğretmenlerden Tam Not

Etkinliğe eşlik eden öğretmenler, çocukların büyük bir keyifle etkinliğe katıldığını belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İsmail Kurtul İlkokulu öğretmenlerinden Hatice Nur Okuducu, “Bugün öğrencilerimizle birlikte Büyükşehir Belediyemizin serasını ziyaret ettik. Öğrencilerimiz bitkileri yakından tanıma fırsatı buldu, toprakla haşır neşir oldu. Bu ziyaret çocuklarımıza çok iyi geldi. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunabiliyor. Ev sahipliği ve destekleri için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Çiçek Dikmeyi Öğrendik”

İsmail Kurtul İlkokulu öğrencilerinden Ahmet Fuat Sandal, “Bugün burada çiçek diktik. Çok eğlendim” dedi. Diğer bir öğrenci Zeynep Dilek Karpuzoğlu, “Bugün buraya çiçek dikmeye geldim. Diktiğim bu çiçeği anneme hediye edeceğim” diye konuştu.