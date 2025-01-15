Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre bilinci oluşturma ve sürdürülebilir bir şehir hedefi doğrultusunda dikkat çekici faaliyetlere imza atmaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, bu doğrultuda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitim faaliyetlerine ağırlık veriyor. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Onikişubat’ta bulunan Boğaziçi Anaokulu’nu ziyaret ederek çevre temizliği, sıfır atık ve iklim değişikliği konularında seminer düzenledi. Geleceğin çevreye duyarlı bireylerini yetiştirme amacı taşıyan bu etkinlik, öğrencilere eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunmayı başardı.

Eğitimde İnteraktif Yaklaşımlar

Seminerde, çocukların dikkatini çekmek ve öğrenim sürecini daha verimli hale getirmek için interaktif eğitim materyalleri ve uygulamalı aktiviteler kullanıldı. Atık yönetimi ile ilgili örnek uygulamaların yanı sıra oyunlar ve görsel materyallerle zenginleştirilen etkinlikler, öğrencilerin çevreye duyarlı alışkanlıklar kazanmasını hedefledi.

Uygulamalı Öğrenme ile Kalıcı Bilinç

Eğitimde geri dönüşüm ve sıfır atık konularının önemi, uygulamalı örneklerle çocuklara aktarıldı. Minikler, atıkları ayrıştırma ve geri dönüşüm sürecini deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu. Bu sayede, çevre bilincinin temel taşları olan bireysel farkındalık ve sorumluluk duygusunun küçük yaşlardan itibaren gelişmesi sağlandı.

“Çocuklar İçin Faydalı Bir Eğitim Semineri Oldu”

Boğaziçi Anaokulu Müdürü Zeynep Kaya, “Eko Okul projesi kapsamında öğrencilerimizi sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek için çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Bugün de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sıfır atık konusunda faydalı bir eğitim semineri düzenledik. Sınırlı olan kaynakların daha etkili ve verimli şekilde değerlendirilmesi, geri dönüşüm ve sıfır atığın desteklenmesi noktasında çocuklarımıza bilgiler aktarıldı. Daha yaşanabilir bir dünya için çocukların ve gençlerin çok önemli rol oynadığı vurgulandı. Bu son derece faydalı eğitim semineri ve destekleri için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.