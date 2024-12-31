Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde özel gereksinimli vatandaşlara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda Çağlayancerit’te düzenlenen anlamlı farkındalık programı, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için unutulmaz bir gün yaşattı.“Herkes Farklı, Herkes Eşit” temasıyla Millet Konağı’nda gerçekleştirilen program yoğun ilgi gördü.

Çağlayancerit Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, farklı yaş gruplarındaki çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu. Etkinlikte, görme ve işitme engelli öğrenciler için özel olarak hazırlanan bir film gösterimi yapıldı. Bahçeşehir Koleji iş birliğiyle özel gereksinimli çocuklara kışlık kıyafetlerden oluşan hediye paketleri de takdim edildi. Bu anlamlı hediye, çocukların kış aylarını daha sıcak ve konforlu geçirmelerine katkı sağladı. Etkinliğe katılım sağlayan özel gereksinimli çocukların ulaşımları, Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği özel araçlarla sağlandı. Ayrıca program boyunca katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Gönüllü Gençlik Hareketi Çocukların Yanlarında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri, etkinlik boyunca özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilendi. Oyunlar, etkinlikler ve sıcak sohbetlerle çocuklara keyifli anlar yaşattılar.