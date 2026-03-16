Kahramanmaraş’ta Ramazan ayının manevi atmosferi, düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleriyle daha da derinleşmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel olarak organize edilen etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen konser programı, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ramazan Sokağı etkinlik çadırında düzenlenen konserde sevilen ezgi ve ilahi sanatçısı Celal Karatüre, Kahramanmaraşlılarla buluştu. Manevi ezgilerin yankılandığı programda vatandaşlar, ilahi ve ezgilere eşlik ederek Ramazan’ın birlik ve huzur atmosferini hep birlikte yaşadı.

Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerin önemli buluşma noktalarından biri haline gelen Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte etkinlik alanına gelen Kahramanmaraşlılar, çadırı tıklım tıklım doldurarak sanatçının seslendirdiği eserlere eşlik etti. Manevi duyguların ön plana çıktığı program, izleyicilere hem huzur dolu hem de anlamlı bir akşam sundu.

Sevilen İlahiler Kahramanmaraşlılar İçin Seslendirildi

Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören “Kâbe’de Hacılar” ilahisiyle geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre, konserde repertuvarındaki sevilen eserleri Kahramanmaraşlılar için seslendirdi. Sanatçı ve ekibi programda; “Al Eline Kalemi Yaz Allah’ın Adını”, “Kâbe’de Hacılar” ve “Ey Sevgili” başta olmak üzere birbirinden güzel ilahi ve ezgileri sahneye taşıdı.Program boyunca vatandaşlar zaman zaman eserlere eşlik ederken, Ramazan’ın manevi atmosferi ilahilerin eşliğinde etkinlik alanına hâkim oldu. Sanatçının samimi sahne performansı ve güçlü yorumu dinleyicilerden büyük alkış aldı.Etkinliğe katılan vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen programlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Manevi içerikli konserlerin ve kültür etkinliklerinin Ramazan ruhunu güçlendirdiğini ifade eden katılımcılar, bu tür organizasyonlar için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.