Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmada 12 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. 14 Mart 2026 tarihinde yapılan bir diğer operasyonda ise 405 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmada 0,63 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin 12 Mart 2026 tarihinde yaptığı çalışmada ise toplam 46 bin 35 deste sigara kağıdı ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.