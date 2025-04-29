Türkiye’nin alanında uzman eğitmenleri M. Celal Özyıldız, Aker Kartal ve Harun Özdemir’in katılımıyla düzenlenecek “YKS, AGS ve KPSS Kazandıran Taktikler Kampı” 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Kahramanmaraşlı gençlerle buluşacak.

Eğitim yatırımlarını önceleyen, özellikle de gençliğe her alanda yatırım yapmayı sürdüren Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Türkiye’nin alanında uzman eğitmenleri M. Celal Özyıldız, Aker Kartal ve Harun Özdemir’in katılımıyla YKS, AGS ve KPSS Kazandıran Taktikler Kampı düzenliyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören YKS, AGS ve KPSS Kazandıran Taktikler Semineri’nin devamı, çalışma kampı şeklinde sürdürülecek.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kamp, sınavlara hazırlık sürecinde olan öğrencilere rehberlik edecek, pratik yöntemler ve taktiklerle başarıya giden yolu açacak.

Gençlerin sadece bilgi değil moral ve motivasyon anlamında da destekleneceği etkinlikte kahveler de Onikişubat Belediyesi’nden olacak.

3 Mayıs Cumartesi günü Türkçe ve Matematik kamplarıyla başlayacak etkinlikte, 4 Mayıs Pazar günü Tarih kampı, Aker Kartal ile motivasyon söyleşisi ve kapanış konseri yer alacak.

Türkçe kampı saat 10.30-13.30, Matematik kampı 14.30-18.00 saatleri arasında yapılacak. 4 Mayıs’ta ise Tarih kampı 10.00-14.00, Aker Kartal Söyleşisi 14.00-15.00 ve ardından kapanış konseri 15.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

“Gençlerimizin yanında olmak en önemli görevimizdir”

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, tüm gençleri şu ifadelerle programa davet etti: “Geleceğinize yön vermek üzere çıktığınız bu zorlu yolda, sizlerin yanında olmak bizim en önemli görevimizdir. Geçtiğimiz haftalarda M. Celal Özyıldız, Aker Kartal ve Harun Özdemir’in katılımıyla Kazandıran Taktikler Semineri’mize yoğun ilginin olduğunu gördük. Onikişubat Belediyesi olarak, siz değerli gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşması için 'YKS, AGS ve KPSS Kazandıran Taktikler Kampı’nı düzenliyoruz. Türkiye’nin önde gelen eğitmenlerini sizlerle buluşturuyor, sınavlara dair en etkili teknikleri öğrenmenizi sağlıyoruz. Sadece ders değil, aynı zamanda moral, motivasyon ve keyifli vakit geçireceğiniz bu etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyacağız. Gelin, birlikte başaralım. 3-4 Mayıs tarihlerinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezimizde buluşalım.”