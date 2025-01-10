Kahramanmaraş’ın Geleceği Masaya Yatırıldı

Ziyaret sırasında Kahramanmaraş’ın gelişimi, sorunları ve potansiyel projeler konuşuldu. Celalettin Güvenç, şehrin geleceği için iş birliğinin önemine dikkat çekerken, “Kahramanmaraş’ın her alanda kalkınması ve daha ileriye taşınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Daha Güçlü Bir Kahramanmaraş”

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Kahramanmaraş İl Başkanı Osman Okumuş ise, bu ziyaretin kendilerini onurlandırdığını belirterek şunları söyledi:

“Sn. Celalettin Güvenç’in değerli fikirleri ve tecrübeleri bizler için büyük önem taşıyor. Şehrimizi hak ettiği noktaya ulaştırmak adına, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz.”

Yerel Yönetimden Güçlü Mesaj

Toplantıya, şube üyesi önceki dönem belediye başkanları da katılım sağladı. Kahramanmaraş için ortak akıl ve dayanışma mesajlarının verildiği buluşmada, geleceğe yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Osman Okumuş, ziyaret sonunda Sn. Celalettin Güvenç ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, “Kahramanmaraş için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Başaracağız!

Kahramanmaraş’ın kalkınması için gerçekleştirilen bu tür ziyaretler, şehrin geleceğine dair umutları güçlendirmeye devam ediyor.