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Deva Partisi: "Aksu çayındaki kirliliği artık durdurun"

Deva Partisi Kahramanmaraş Teşkilatı Kahramanmaraş Aksu Çayında su kirliliğine dikkat çekti. Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu, İl Başkan Yardımcılarından Av.Aybala Uzun, Yakup İncegül, Abdulkadir Küçükdevlet, Mehmet Bayır ve Veysel Dedeoğlu, Onikişubat İlçe Yönetiminden Avukat Elif Karatutlu da eşlik etti.

Deva Partisi: "Aksu çayındaki kirliliği artık durdurun"

Deva Partisi: "Aksu çayındaki kirliliği artık durdurun"

Deva Partisi Kahramanmaraş Teşkilatı Kahramanmaraş Aksu Çayında su kirliliğine dikkat çekti. Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu, İl Başkan Yardımcılarından Av.Aybala Uzun, Yakup İncegül, Abdulkadir Küçükdevlet, Mehmet Bayır ve Veysel Dedeoğlu, Onikişubat İlçe Yönetiminden Avukat Elif Karatutlu da eşlik etti.

04 Ocak 2023 Çarşamba 10:34

Daha sonra Deva Partisi DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Avukat Aybala Uzun bir basın açıklaması yaparak şu ifadelerde bulundu:

Temiz Suya Ulaşmak İnsan Hakkıdır

"Kahramanmaraş’ımızın, bir türlü çözüme kavuşturulamayan, kanayan yarası olan ve birçok tarım arazisinde içinden geçtiği aksu çayının yanındayız. Buradaki kirlilik her geçen gün artmakta ve şehrimiz için büyük tehdit olmaya devam etmektedir. Kahramanmaraş'ımız mekân ve nüfus bakımından hızla büyümektedir. Çevresinde çoğunluğunu tekstil fabrikalarının oluşturduğu endüstri yoğunluk kazanmıştır. Ve bu tesislerin büyük kısmında arıtma tesisinin olmadığı, kanalizasyon ve endüstriyel atık sularını akarsulara verdiklerini, şehirde kanalizasyon atık suları için arıtma tesisi bulunmadığı gibi katı atıklar içinde Aksu çayı kenarında yer tahsis edilmiştir. Akarsuların katı ve sıvı atıkları uzaklaştırmada ya da yok etmede bir araç gibi görülmesi, şehir yakınında yer alan akarsularda aşırı kirlenme yönünde baskı yapmıştır.

Aksu çayı kabul edilebilir sınırların üzerinde kirlenmiştir

Şehrimiz çevresinde Aksu çayı ve kollarının suları evsel, endüstriyel ve zirai atıklar nedeniyle kabul edilebilir sınırların üzerinde kirlenmiştir. Türkiye'de kirlenen Ergene Nehri sularıyla sulanan tarım arazilerinde ürün verim ve kalitesi kirlilikten olumsuz yönde etkilendiği tarım, sanayi ve kentsel atıkların drene edildiği Aksu nehrinden sulanan tarım arazilerinden elde edilen ürünler ve Aksu nehri, Karaçay, Erkenez ve özellikle Sır barajında yetişen balıklar içerdikleri bakteri, ağır metal ve patojenler ile insan sağlığını tehdit ettiği çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Tehlike çanları çalıyor, el frenini çekmezsek felakete doğru gidiyoruz !!!!!!

Kahramanmaraş Valiliği Umumi Hıfzıssıhha kuruluna, Kahramanmaraş İl Çevre Şehircilik Müdürlüğüne ve bu atıkları fabrikalarından arıtmadan atan sanayicilere buradan sesleniyoruz. Tehlike çanları çalıyor, el frenini çekmezsek felakete doğru gidiyoruz !!!!!!

Kahramanmaraş çevresinde şehirsel ve endüstriyel atıkların herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Aksu Çayı ve ona katılan derelere verildiği belirlenmiştir. Bu nedenle akarsularda bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmenin oranları kabul edilebilir kriterlerin üzerine çıkmıştır. Bu atık suların arıtılmadan doğaya verilmesine devam edilmesi halinde gerek Kahramanmaraş’ta ve gerekse, Aksu Çayı sularının ulaştığı alanlarda yakın gelecekte halk sağlığı bakımından ciddi problemlerle karşılaşılacağı açık olarak görülmektedir. Çok daha geç kalınmadan şehirsel ve endüstriyel sıvı atıkları için arıtma, katı atıkları için kompostlama tesislerinin kurulması gibi gerekli tedbirlerin alınması ve kirlilik kontrolünün başlatılmasını öneriyoruz.

Su hayatın en temel gereksinimlerinden birisidir. Bizler bugün bu toplumda yaşıyoruz ve bizden sonra geleceklerde var bu dünya ya. Çevre siyaset üstü bir konudur. Biz Deva Partisi olarak; Ekosistemdeki tüm canlı ve cansız varlıkları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak bugünün ve gelecek nesillerin haklarını da gözeten bir çevre anlayışına sahibiz. Bizler doğayı emanet olarak görüyoruz. Aslında bu bir sonraki nesiller için en büyük sorumluluğumuzdur ve onlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmektir. Nesiller arası adalet için sesleniyoruz. Temiz suya ulaşmak insan hakkıdır."

Anahtar Kelimeler:
Deva Partisi: Aksu çayındaki Kirliliği Artık Durdurun
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